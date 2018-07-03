Омские гиревики отличились на первенстве Европы

В столице Литвы завершилось первенство Европы по гиревому спорту. В турнире приняли участие около 200 спортсменов из девяти стран: Латвии России , Литвы, Украины

Казахстана, Англии, Белоруссии, Ирландии и Эстонии.

В состав российской национальной дружины вошли два представителя Омской

области — Дарья Врубель и Алексей Кандауров. Оба наших атлета выступили в Вильнюсе

просто блестяще, выиграв две золотые медали.

Выступая в возрастной категории до 18 лет в весе свыше 63-х кг, Дарья рванула 16—

килограммовую гирю 213 раз и стала победителем соревнований.

Алексей Кандаур в толчке показал результат 172 подъема, в рывке — 215 Он выступал в возрастной категории юношей до 16 лет, где набрал в двоеборье 279,5 очка (вес гири — 16 кг), не оставив шансов соперникам.

Стоит заметить, что оба гиревика представляют районы Омской области , где этот

вид спорта является одним из самых любимых. Дарья выступает за Таврический район, а Алексей — за Павлоградский.