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Омские гиревики отличились на первенстве Европы
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Омские гиревики отличились на первенстве Европы 

Советский спорт 3 июля 2018
Фото: Советский спорт
В столице Литвы завершилось первенство Европы по гиревому спорту. В турнире приняли участие около 200 спортсменов из девяти стран: Латвии, России, Литвы, Украины,
Казахстана, Англии, Белоруссии, Ирландии и Эстонии.
В состав российской национальной дружины вошли два представителя Омской
области — Дарья Врубель и Алексей Кандауров. Оба наших атлета выступили в Вильнюсе
просто блестяще, выиграв две золотые медали.
Выступая в возрастной категории до 18 лет в весе свыше 63-х кг, Дарья рванула 16—
килограммовую гирю 213 раз и стала победителем соревнований.
Алексей Кандаур в толчке показал результат 172 подъема, в рывке — 215 Он  выступал в возрастной категории юношей до 16 лет, где набрал в двоеборье 279,5 очка (вес  гири — 16 кг), не оставив шансов соперникам.
Стоит заметить, что оба гиревика представляют районы Омской области, где этот
вид спорта является одним из самых любимых. Дарья выступает за Таврический район, а  Алексей — за Павлоградский.
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