БелАЭС преткновения: дороги русофобии Литвы ведут в Европу через Белоруссию 

Попытки литовских властей помешать реализации Белорусской АЭС, обещая блокировать покупку электроэнергии, ни к чему не приведут — продукция АЭС найдет рынки сбыта. Такое мнение озвучил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Отказ Литвы от покупки белорусской электроэнергии поможет свернуть реализацию БелАЭС, финансируемой Россией. Так считает премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис. По его мнению, решение парламента страны блокировать поступление электроэнергии сделает проект экономически невыгодным.
"Мы прекрасно понимаем, что говорить о других способах, когда идет речь о том, что в ближайшее время будет привезено топливо, и будут загружены кассеты в станцию, сложно. Однако то, что сделано, и технически, и политически, позволяет предположить, что этот проект, который не является безопасным, по нашему мнению, не удастся завершить. Если это попытаются сделать, то экономически это будет невыгодно и сложно", — сказал Сквярнялис.
Вильнюс заявлял о планах блокировать импорт электроэнергии с БелАЭС, призывая к этому и другие страны Европы. Призыв Литвы, которая является главным критиком проекта БелАЭС, услышан не был. В прошлом году Вильнюс объявил электростанцию угрозой для национальной безопасности и окружающей среды. Минск отвечает, что строительство ведется с соблюдением норм безопасности.
Снесли и не построили
"Мне кажется, у литовских властей присутствуют фантомные боли", — говорит Александр Фролов.
"Когда Вильнюс вступал в Евросоюз, то подписал, в том числе, согласие на демонтаж своей Игналинской АЭС. Это был прекрасный объект — безопасный, дававший дешевую электроэнергию стране и вдобавок, что немаловажно, рабочие места. ЕС выделил деньги на демонтаж — с целью строительства на этом месте новой станции, но уже по безопасным с точки зрения Брюсселя стандартам. Игналинская АЭС была свернута в 2009 году. Строили бы эту новую АЭС, скорей всего, французы, и она была бы уже построена. Но cегодня на дворе 2018 год, а воз и ныне там", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня».
Сопротивление бесполезно
Соответственно, говорит Фролов, нынешнее противодействие Литвы реализации Белорусской АЭС заставляет думать, что в Вильнюсе все еще надеются на проведение тендера, на возможность погреть руки, на то, что собственная станция у них все-таки появится.
"То есть это противодействие может иметь под собой экономические обоснования. Плюс те самые фантомные боли, о которых я уже сказал — когда у вас был объект, вы радостно зачем-то от него избавились, а теперь вынуждены покупать электроэнергию на сторонних рынках", — отметил эксперт.
Сопротивление БелАЭС, которое оказывает Литва, совершенно бесполезно — покупатель на продукцию станции всегда найдется, тем более что призывы Вильнюса к бойкоту больше никто в Европе не поддержал. К тому же спрос будет и на внутреннем рынке. «В самой Белоруссии развивается нефтепереработка, промышленность, и потребители для этой электроэнергии найдутся», — пояснил Фролов.