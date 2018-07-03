БелАЭС преткновения: дороги русофобии Литвы ведут в Европу через Белоруссию

Попытки литовских властей помешать реализации Белорусской АЭС, обещая блокировать покупку электроэнергии, ни к чему не приведут — продукция АЭС найдет рынки сбыта. Такое мнение озвучил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов

Отказ Литвы от покупки белорусской электроэнергии поможет свернуть реализацию БелАЭС, финансируемой Россией . Так считает премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис . По его мнению, решение парламента страны блокировать поступление электроэнергии сделает проект экономически невыгодным.

"Мы прекрасно понимаем, что говорить о других способах, когда идет речь о том, что в ближайшее время будет привезено топливо, и будут загружены кассеты в станцию, сложно. Однако то, что сделано, и технически, и политически, позволяет предположить, что этот проект, который не является безопасным, по нашему мнению, не удастся завершить. Если это попытаются сделать, то экономически это будет невыгодно и сложно", — сказал Сквярнялис.

Вильнюс заявлял о планах блокировать импорт электроэнергии с БелАЭС, призывая к этому и другие страны Европы. Призыв Литвы, которая является главным критиком проекта БелАЭС, услышан не был. В прошлом году Вильнюс объявил электростанцию угрозой для национальной безопасности и окружающей среды. Минск отвечает, что строительство ведется с соблюдением норм безопасности.

Снесли и не построили

"Мне кажется, у литовских властей присутствуют фантомные боли", — говорит Александр Фролов.

"Когда Вильнюс вступал в Евросоюз , то подписал, в том числе, согласие на демонтаж своей Игналинской АЭС. Это был прекрасный объект — безопасный, дававший дешевую электроэнергию стране и вдобавок, что немаловажно, рабочие места. ЕС выделил деньги на демонтаж — с целью строительства на этом месте новой станции, но уже по безопасным с точки зрения Брюсселя стандартам. Игналинская АЭС была свернута в 2009 году. Строили бы эту новую АЭС, скорей всего, французы, и она была бы уже построена. Но cегодня на дворе 2018 год, а воз и ныне там", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня»

Сопротивление бесполезно

Соответственно, говорит Фролов, нынешнее противодействие Литвы реализации Белорусской АЭС заставляет думать, что в Вильнюсе все еще надеются на проведение тендера, на возможность погреть руки, на то, что собственная станция у них все-таки появится.

"То есть это противодействие может иметь под собой экономические обоснования. Плюс те самые фантомные боли, о которых я уже сказал — когда у вас был объект, вы радостно зачем-то от него избавились, а теперь вынуждены покупать электроэнергию на сторонних рынках", — отметил эксперт.