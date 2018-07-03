В Лиепайском порту построят терминал по перевалке зерна

Строительство первой очереди планируется завершить уже в августе нынешнего года. BaltEx Bulk в 2018 году инвестирует 900 тысяч евро строительство здания размером 30 на 60 метров, а в последующие годы планируется строительство еще двух складов.

"Мы — два растениеводческих предприятия из Латвии Литвы — Balticagrar и Klauso ūkis параллельно основной сельскохозяйственной деятельности объединили силы, совместно создав новое предприятие BaltEx Bulk, и начали деятельность в новом сегменте бизнеса. Развитие бизнеса в портовом направлении для нас важно, чтобы увеличить емкость хранения зерновых и расширить возможности экспорта и в регионе Балтийского моря, и вне его", — рассказывает владелец действующего в Дурбском крае предприятия Balticagrar, сельский предприниматель Хауке Тимсен.

Совокупный урожай Balticagrar и Klauso ūkis составляет около 30–35 тысяч тонн в год.