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В Лиепайском порту построят терминал по перевалке зерна
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В Лиепайском порту построят терминал по перевалке зерна 

РЖД-Партнер 3 июля 2018
Фото: РЖД-Партнер
Строительство первой очереди планируется завершить уже в августе нынешнего года. BaltEx Bulk в 2018 году инвестирует 900 тысяч евро строительство здания размером 30 на 60 метров, а в последующие годы планируется строительство еще двух складов.
"Мы — два растениеводческих предприятия из Латвии и Литвы — Balticagrar и Klauso ūkis параллельно основной сельскохозяйственной деятельности объединили силы, совместно создав новое предприятие BaltEx Bulk, и начали деятельность в новом сегменте бизнеса. Развитие бизнеса в портовом направлении для нас важно, чтобы увеличить емкость хранения зерновых и расширить возможности экспорта и в регионе Балтийского моря, и вне его", — рассказывает владелец действующего в Дурбском крае предприятия Balticagrar, сельский предприниматель Хауке Тимсен.
Совокупный урожай Balticagrar и Klauso ūkis составляет около 30–35 тысяч тонн в год.
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