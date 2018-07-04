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Президент Латвии не скрывает неприязни к партии «Согласие»
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Президент Латвии не скрывает неприязни к партии «Согласие» 

Парламентская газета 4 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Президент Латвии Раймонд Вейонис заявил в эфире передачи «900 секунд» на телеканале LNT, что оппозиционная социал-демократическая партия «Согласие» может снова не войти в правящую коалицию и в правительство, даже если победит на парламентских выборах.
«Согласие» побеждало и прежде, но президенты Латвии не поручали партии, руководимой мэром Риги Нилом Ушаковым, формировать правительство, так как политическую организацию считают «пророссийской» из-за её стремления формировать добрососедские отношения с РФ.
В передаче «900 секунд» Вейонис отметил: многие партии Латвии уже сделали заявление, что не намерены сотрудничать с «Согласием» в Сейме следующего созыва, который будет сформирован после парламентских выборов, намеченных на 6 октября.
Между тем социологические опросы постоянно показывают лидерство «Согласия». Однако по мнению экспертов, для того, чтобы формировать кабинет, партия должна получить большинство в Сейме, а это вряд ли произойдёт. Теоретически в коалицию с «Согласием» может войти Русский союз Латвии, но у него пока низкий рейтинг и, по мнению политологов, шансы попасть в Сейм невелики.
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