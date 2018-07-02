Право на двойное гражданство в Литве не коснётся россиян

Сейм Литвы внёс уточнение в закон о референдуме, снижающий необходимое число проголосовавших за двойное гражданство. Согласно документу, литовцы, проживающие в РФ , потеряют паспорт своей родины навсегда.

На данный момент институт двойного гражданства не предусмотрен Конституцией Литвы. При этом для принятия любых конституционных поправок необходимо, чтобы за них проголосовало более половины граждан страны. Уточнение, принятое Сеймом, делает исключение для референдума по вопросу двойного гражданства. Согласно документу, конституционная поправка вступит в силу, если за неё проголосует более половины пришедших на плебисцит граждан, но не менее трети, имеющих право голоса.

Дело в том, что литовцы, проживающие за пределами страны, опасаются того, что референдум не позволит ввести институт двойного гражданства. Сейчас гражданин Литвы лишается своего гражданства, если имеет паспорт другого государства.

На голосование будет вынесена формулировка, исключающая это положение. Однако двойное гражданство смогут получить лишь обладатели паспортов определённого числа стран. Россия к ним не относится. Таким образом, литовцы, проживающие в РФ, потеряют паспорт своей родины навсегда.

Для того чтобы добиться более высокой явки на референдум о двойном гражданстве, его планируется провести в мае следующего года одновременно с президентскими выборами. Американские литовцы хотят, чтобы он состоялся в 2020 году одновременно с выборами в Сейм. Они считают, что так будет больше времени для подготовки референдума.