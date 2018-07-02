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Российское посольство в Литве напомнило, кто проводит День русской культуры
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Российское посольство в Литве напомнило, кто проводит День русской культуры 

РИА Новости 2 июля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
ВИЛЬНЮС, 2 июл — РИА Новости. Посольство России в Литве ответило консерваторам на их предложение исключить дипмиссию из списка организаторов Дня русской культуры в Вильнюсе, сообщает Sputnik Литва.
Как подчеркнули в диппредставительстве, депутаты Сейма «вновь продемонстрировали незнание существа вопроса», так как посольство никогда не было организатором этого праздника.
"Его организаторами традиционно выступают общественные организации русскоязычной диаспоры Литвы, а в этом году партнером праздника стало и Вильнюсское городское самоуправление. Началось мероприятие с оглашения послания мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса", — говорится в сообщении ведомства.
В посольстве добавили, что литовские диппредставительства в России организовывают большое количество культурно-гуманитарных акций, возможности проведения которых «не хотелось бы их лишать».
Ранее консерваторы от партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ) предложили исключить российское посольство из списка организаторов Дня русской культуры в Вильнюсе. С этой инициативой они выступили после приостановки проекта «Миссия Сибирь» российской стороной. Как сообщает пресс-служба канцелярии Сейма, парламентарии считают, что Литва должна принять ответные меры.
На прошлой неделе МИД России объявил, что прекращает выдачу российских виз литовцам, участвующим в экспедиции «Миссия Сибирь». В ведомстве подчеркнули, что это вынужденная мера, связанная с разработкой новой редакции «Правил благоустройства значимого для иностранных государств недвижимого культурного наследия» Министерством культуры Литвы.
Из-за действий Минкульта республики оказались заморожены все ремонтно-восстановительные работы, планируемые в текущем году на захоронениях советских воинов на территории Литвы.
В российском посольстве подчеркнули, что принятые в отношении Литвы меры будут действовать до тех пор, пока республика не предоставит России реальную возможность возобновления военно-мемориальной деятельности.
Проект «Миссия Сибирь» — это ежегодные экспедиции, участники которой отправляются в Россию, где в течение двух недель приводят в порядок места захоронений ссыльных литовцев в Сибири. Планировалось, что в этом году в Россию поедут сразу две экспедиционные группы.
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