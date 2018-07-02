Правительство одобрило поправки в соглашение с Латвией о поездках

Соглашение о внесении изменений в соглашение между правительствами России и Латвии об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий от 20 декабря 2010 года подписано 14 ноября 2017 года в Риге

Отмечается, что вносимые изменения предусматривают снятие ограничений по суммарному сроку пребывания граждан на сопредельных приграничных территориях в течение года и отказ от проставления в паспортах штампов о прохождении пограничного контроля.