Первокурсники из Эстонии будут изучать в России вокал и театральное мастерство

Эстония. «Если раньше мы не видели интереса со стороны эстоноговорящей аудитории, то теперь появляются люди, которые даже не владеют русским, но хотят учиться в России — это позитивный сигнал. Программа ведь не имеет этнической окраски, никаких критериев отбора с учетом национального фактора нет», — цитирует Лицкая ИА Sputnik

Когда не хватает знаний русского языка, объяснил дипломат, предусмотрен подготовительный курс: «Человек может поступить без знания русского и быстро его подтянуть: видимо, хорошая методическая школа в России и среда помогают, так что года хватает».

Владивосток. Где же географически хотят учиться эстонцы? Предпочтение отдается Санкт-Петербургу Москве , но в списке приоритетных городов есть и Казань , Нижний Новгород, Калининград . Нашлись и такие, правда, их единицы, кто выбрал Иркутск

Среди самых востребованных специальностей — театральное мастерство и вокал. «В Эстонии распространены театр, опера, балет, пение, и талантливая молодежь хочет начать или продолжить свое образование в этих сферах в России, тем более что Петербург славится школой по многим направлениям искусства», — пояснил советник посольства. А среди точных профессий популярны программирование и математика.