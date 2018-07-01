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Первокурсники из Эстонии будут изучать в России вокал и театральное мастерство
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Первокурсники из Эстонии будут изучать в России вокал и театральное мастерство 

Российская Газета 1 июля 2018
«Если раньше мы не видели интереса со стороны эстоноговорящей аудитории, то теперь появляются люди, которые даже не владеют русским, но хотят учиться в России — это позитивный сигнал. Программа ведь не имеет этнической окраски, никаких критериев отбора с учетом национального фактора нет», — цитирует Лицкая ИА Sputnik Эстония.
Когда не хватает знаний русского языка, объяснил дипломат, предусмотрен подготовительный курс: «Человек может поступить без знания русского и быстро его подтянуть: видимо, хорошая методическая школа в России и среда помогают, так что года хватает».
Где же географически хотят учиться эстонцы? Предпочтение отдается Санкт-Петербургу и Москве, но в списке приоритетных городов есть и Казань, Нижний Новгород, Калининград. Нашлись и такие, правда, их единицы, кто выбрал Иркутск и Владивосток.
Среди самых востребованных специальностей — театральное мастерство и вокал. «В Эстонии распространены театр, опера, балет, пение, и талантливая молодежь хочет начать или продолжить свое образование в этих сферах в России, тем более что Петербург славится школой по многим направлениям искусства», — пояснил советник посольства. А среди точных профессий популярны программирование и математика.
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