В Литве завершилось строительство Дворца правителей, воссозданного с нуля

Вильнюсе завершилось строительство так называемого Дворца правителей — Дворца великих князей литовских, восстановленного фактически с нуля и считающегося одним из символов литовской государственности.

Он расположен рядом с Кафедральным собором у подножия горы Гедиминаса и является частью замкового комплекса.

Строительство шло 15 лет и связано с именем первого после распада СССР президента Литвы , бывшего первого секретаря ЦК компартии Литвы Альгирдаса Бразаускаса , ушедшего из жизни в 2010 году. Считается, что таким образом он увековечил своё имя.

В 2000 году сейм Литвы принял закон о воссоздании Дворца. Но до сих пор идут споры о его соответствии историческому облику, так как здание за столетия неоднократно перестраивалось, осталась лишь часть фундамента да в ходе археологических изысканий найдены элементы мозаики, плитки полов и печей.

Строительство Дворца правителей обошлось в сумму более 100 млн евро. В июле 2013 года открыта первая его часть, где разместился национальный музей, рассказывающий о развитии Дворца, представляющий большое количество археологических находок начального периода существования литовского государства.