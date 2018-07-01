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В Литве завершилось строительство Дворца правителей, воссозданного с нуля
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В Литве завершилось строительство Дворца правителей, воссозданного с нуля 

Парламентская газета 1 июля 2018
Фото: Парламентская газета
В Вильнюсе завершилось строительство так называемого Дворца правителей — Дворца великих князей литовских, восстановленного фактически с нуля и считающегося одним из символов литовской государственности.
Он расположен рядом с Кафедральным собором у подножия горы Гедиминаса и является частью замкового комплекса.
Строительство шло 15 лет и связано с именем первого после распада СССР президента Литвы, бывшего первого секретаря ЦК компартии Литвы Альгирдаса Бразаускаса, ушедшего из жизни в 2010 году. Считается, что таким образом он увековечил своё имя.
В 2000 году сейм Литвы принял закон о воссоздании Дворца. Но до сих пор идут споры о его соответствии историческому облику, так как здание за столетия неоднократно перестраивалось, осталась лишь часть фундамента да в ходе археологических изысканий найдены элементы мозаики, плитки полов и печей.
Строительство Дворца правителей обошлось в сумму более 100 млн евро. В июле 2013 года открыта первая его часть, где разместился национальный музей, рассказывающий о развитии Дворца, представляющий большое количество археологических находок начального периода существования литовского государства.
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