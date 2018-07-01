В Эстонии проходит эстафета для Книги рекордов Гиннесса

Старт эстафете (100 x 10 тысяч метров) был дан в 21:00 в субботу, 30 июня, на таллиннском стадионе «Кадриорг». Первым участником эстафеты стал министр культуры Эстонии Индрек Саар, а последним, сотым ее участником станет эстонская конькобежка Саскиа Алусалу, которая должна прийти к финишу до полудня 3 июля.

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