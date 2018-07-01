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В Эстонии проходит эстафета для Книги рекордов Гиннесса
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В Эстонии проходит эстафета для Книги рекордов Гиннесса 

Sputnik Эстония 1 июля 2018
Фото: Sputnik Эстония
Старт эстафете (100 x 10 тысяч метров) был дан в 21:00 в субботу, 30 июня, на таллиннском стадионе «Кадриорг». Первым участником эстафеты стал министр культуры Эстонии Индрек Саар, а последним, сотым ее участником станет эстонская конькобежка Саскиа Алусалу, которая должна прийти к финишу до полудня 3 июля.
Три дня и три ночи: Эстония хочет попасть в Книгу рекордов Гиннесса >>
Действующий рекорд в такой эстафете составляет 69 часов 6 минут и 52 секунды — его установили в 2015 году в Иллинойсе, США. А в мае нынешнего года команда Королевских военно-воздушных сил Великобритании пробежала эту дистанцию за 64:36.22 (этот рекорд «Гиннесс» не успел еще утвердить). Поэтому сто эстоноземельцев могут обновить свежий британский рекорд до его попадания в Книгу Гиннесса и принести славу Эстонии.
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