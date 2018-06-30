Литовский депутат пожаловался на российский мультфильм про бобра и кота

Член парламентской фракции «Союз отечества — Христианские демократы Литвы » Лауринас Касчюнас обратился в Государственную инспекцию по языку из-за показа в местной сети кинотеатров мультфильма на русском языке без субтитров. Об этом в субботу, 30 июня, сообщает Delfi.

«Я обратился в Государственную инспекцию по языку, чтобы она в рамках своей компетенции оценила действия Forum Cinemas и информировала о принятых решениях», — заявил Касчюнас.

По его словам, в кинотеатрах анимационную комедию «Два хвоста» российского производства можно увидеть только на языке оригинала — русском. При этом субтитрами ленту не снабжают.

«Такие действия недопустимы, это нарушение наших законов», — подчеркнул депутат.

В мультфильме «Два хвоста» режиссеров Натальи Ниловой и Виктора Азеева рассказывается о приключениях двух друзей — кота Макса и бобра Боба, которые сражаются с инопланетными охотниками на животных.