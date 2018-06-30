Литовский депутат увидел угрозу в мультфильме на русском языке

Депутат от партии «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас пожаловался главе госкомиссии по языку Донатасу Смалинскасу на кинотеатры, показавшие мультфильм на русском языке без субтитров.

Поводом для обращения стала анимационная комедия для всей семьи «Два хвоста». Касчюнас потребовал оценить действия кинотеатров Forum Cinemas. По его мнению, показ мультфильма на русском языке без субтитров «недопустимо». «Это нарушение законов Литвы», — заявил он, передает РИА «Новости»