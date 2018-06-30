В Литве будут продавать лекарства в магазинах

Лекарства, не требующие рецепта, разрешили продавать в Литве во всех торговых точках, включая ТЦ и АЗС. Такие поправки к закону о фармацевтике принял парламент страны, они вступят в силу с 2019 года.

Речь идет о препаратах, помогающих справиться с легкими симптомами болезни. Это жаропонижающие и болеутоляющие средства, антисептические препараты, лекарства от изжоги, воспаления, а также противоаллергенные средства.

Что касается изменений закона, касающихся лекарств, отпускаемых по рецепту, то с ноября следующего года, их можно будет покупать в интернете.