Ещё
Мультфильм на русском возмутил литовского депутата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Литовский депутат возмутился мультфильмами на русском языке без субтитров 

РИА Новости 30 июня 2018
Фото: РИА Новости
Член парламентской фракции "Союз отечества — Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас обратился к главе государственной комиссии по языку Донатасу Смалинскасу в связи с показом в кинотеатрах республики Forum Cinemas мультфильма на русском языке без субтитров.
Касчюнас утверждает, что в кинотеатрах анимационную комедию для всей семьи "Два хвоста" можно смотреть только на языке оригинала (русском) без субтитров.
"Я обратился в Государственную инспекцию по языку, чтобы она в рамках своей компетенции оценила действия Forum Cinemas и информировала о принятых решениях. Такие действия недопустимы, это нарушение законов Литвы", — говорится в релизе, опубликованном Касчюнасом.
По его словам, согласно закону об информировании общества, публичная информация должна быть подготовлена и распространяться на государственном языке или на других языках в рамке закона о языке и постановлений комиссии о языке. Он отмечает также, что в законе о государственном языке установлено, что демонстрируемые в Литве аудиовизуальные программы, кинофильмы должны показывать с переводом на литовский язык или с литовскими субтитрами.
Мультипликационный фильм "Два хвоста" Натальи Ниловой и Виктора Азеева основан на описании приключений двух друзей, которые кардинальным образом отличаются друг от друга.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии1  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»73
Первые дети выведены из тайской пещеры68
На Украину надвигается катастрофа354
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой4
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение