Мультфильм на русском возмутил литовского депутата

Литовский депутат возмутился мультфильмами на русском языке без субтитров

Член парламентской фракции "Союз отечества — Христианские демократы Литвы " Лауринас Касчюнас обратился к главе государственной комиссии по языку Донатасу Смалинскасу в связи с показом в кинотеатрах республики Forum Cinemas мультфильма на русском языке без субтитров.

Касчюнас утверждает, что в кинотеатрах анимационную комедию для всей семьи "Два хвоста" можно смотреть только на языке оригинала (русском) без субтитров.

"Я обратился в Государственную инспекцию по языку, чтобы она в рамках своей компетенции оценила действия Forum Cinemas и информировала о принятых решениях. Такие действия недопустимы, это нарушение законов Литвы", — говорится в релизе, опубликованном Касчюнасом.

По его словам, согласно закону об информировании общества, публичная информация должна быть подготовлена и распространяться на государственном языке или на других языках в рамке закона о языке и постановлений комиссии о языке. Он отмечает также, что в законе о государственном языке установлено, что демонстрируемые в Литве аудиовизуальные программы, кинофильмы должны показывать с переводом на литовский язык или с литовскими субтитрами.