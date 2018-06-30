Скрытая угроза литовских язычников

Комитет Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне дал «добро» на признание государством религиозной общины древних балтов Romuva. Опасности в организации не усмотрели, несмотря на определенные духовные и организационные связи с русскими — российскими язычниками. Министерство юстиции Литвы справедливо считает, что Romuva сохраняет этническую культуру, является важной частью литовской культурной и религиозной жизни.

Это значит, что литовские язычники вскоре встанут в один ряд с признанными в стране христианством, иудаизмом и исламом. Сбудется мечта их верховной жрицы, бывшего социолога из вильнюсского Института философии и социологии Инии Тринкунене, которая именует себя и по древнему обычаю — Инией Трикуниен. После получения государственного признания община получает право заключать браки, вести уроки религии в школах по просьбе учеников или их родителей.

Правда, активный критик России , бывший председатель указанного Комитета, историк Арвидас Анушаускас, повсюду усматривающий опасности, якобы исходящие от Кремля, обращал внимание: Romuva связана с Россией. Но Иния Тринкунене сказала: у организации нет особых связей с РФ, а община поддерживает отношения с аналогичными организациями из разных стран.

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас, кстати, тоже прищуривающийся на Россию с подозрением, сказал: «Мы не получили информации о каких-либо угрозах национальной безопасности. Я считаю, что проблемы для национальной безопасности создаются тогда, когда мы спешим клеить ярлыки на профсоюзы, нацменьшинства, общины…».

Вообще-то, если говорить о связях литовских язычников с «опасной» Россией, то Арвидасу Анушаускасу пришлось бы копнуть в такую глубину, где тесно переплелись духовные корни народов, и никакие современные консерваторы Литвы — это ведущая антироссийская партия — не могут их обрубить.

В июне 1998 года в Вильнюсе прошел первый мировой языческий форум под названием «Мировой Конгресс Этнических Религий». Почему была выбрана столица Литвы? «Моя страна является последней, что была христианизирована в Европе, — сказала в одном из интервью верховная жрица. — В 1387 году христиане разрушили главный храм громовержца Перкунаса в Вильнюсе, самом важном языческом месте в Литве, и запретили старую веру. Однако язычество оставалось живо в традициях и искусстве, и до сих пор люди продолжают чтить своих предков и старых богов».

В конгрессе приняли участие русские язычники.

В СССР язычников преследовали. По словам Тринкунене, первый священный праздник литовские последователи отметили в день летнего солнцестояния в 1967 году. Ее мужа Йонаса Тринкунаса, создавшего в 1969-м общину Romuva, исключили из университета.

Считается, что литовские язычники сыграли важную роль в борьбе за независимость республики. В 1994-м Тринкунас стал научным сотрудником местного Института философии и социологии. В 2014-м был признан борцом за свободу Литвы. В 2014-м ушел из жизни, и его место в общине заняла Иния.

Политика политикой, но у русских и литовских язычников много общего. «Язычество, для меня — это уметь ощущать единство с природой, — цитируют СМИ верховную жрицу. — Если вы слушаете старые литовские песни, вы можете услышать, что они полны параллелей между людьми и деревьями или животными; мужчин часто сравнивают с дубом и женщин с липой. Наши предки в своей мудрости знали, что человечество — это лишь часть природы; но эту истину на сегодня затмило человеческое эго. Как язычники, мы должны помнить эту истину, и именно поэтому в общину Romuva мы празднуем наши церемонии преимущественно вне дома: в лесах, на полях или в парках».

О глубинной связи древних русских и литовских традиций говорят… боги. Один из главных в балтийском пантеоне — Перкунас, бог-громовержец, властитель воздуха, защитник справедливости. Сравните: бог-громовержец в славянской мифологии — Перун, главное божество восточных славян, отождествляемое с Зевсом. Он же покровитель князя и дружины в древнерусском языческом пантеоне. Так что очевидно не только созвучие — Перун — Перкунас.

Перун упомянут в летописях — в договорах русов и славян с ромеями. Вот и слово Romuva оттуда. В Литве было много храмов Перкунаса, главное святилище громовержца— Romove — находилось в Вильнюсе и, как пояснила верховная жрица, было разрушено. Его название и дало имя общине литовских язычников. Ромеи же — византийцы — называли себя римлянами. А древние балты — пруссы, племя, чье имя позже забрали вместе с землями германцы, ходило на Рим , и от него дало название своему поселению — Ромова. В этом поселении был огромный дуб, ставший святилищем язычников.

Правда, есть и другая версия названия Ромова. У того дуба были три ветви, сраставшиеся в одну. Название поселка могло произойти от древнего слова «ruomot» — «срастаться». Но в любом случае у славянских и балтийских язычников — общие духовные корни. Да и кровные тоже. В те времена балтийские и славянские племена переплетались кровными узами, а на национальности народы поделили потом…

Недавно, кстати, в Литве прошли крупнейшие национальные военные учения под названием «Гром Перкунаса». В них приняли участие 9 тысяч военнослужащих, полицейских. В течение двух недель литовские вооруженные силы с союзниками по НАТО отрабатывали операции по обороне от «российского вторжения».

Такая вот своеобразная интерпретация общего духовного наследия славян и литовцев. Надо полагать, Перуну-Перкунасу до этой суеты дела нет…