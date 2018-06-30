Один процент населения под ружьем: куда марширует Эстония

Эстония может гордиться. Она выбилась в мировые лидеры, по крайней мере, по одному показателю. Такой вывод можно сделать из выступления президента страны Керсти Кальюлайд на параде в честь отмечаемого в Эстонии 23 июня Дня победы. Согласно историческим хроникам, 23 июня 1919 года эстонская армия разбила войска ландесвера (балтийского немецкого ополчения) под Вынну. В честь этой даты каждый год проводятся парады. Главный организатор и участник — военизированное сообщество добровольцев-граждан Эстонии — Кайтселиит. Поэтому и маршируют в колоннах цвета хаки не солдаты и офицеры регулярной армии, а те, кто в своей обыденной жизни является фермерами, чиновниками и домохозяйками.

Традиционно на парад прибывает президент Эстонской республики и обращается к собравшимся с речью, где говорит слова о необходимости защиты страны, патриотическом воспитании и многое другое, что, безусловно, правильно. Однако в свежепроизнесенной речи президента Керсти Кальюлайд есть несколько пассажей, которые обращают на себя внимание, оставляя оттенок недоумения. Например: «В мире осталось мало стран, которые смогут сразу призвать под ружье более 1% своего населения. Эстония сможет. Вы показали это нам и всему миру в мае, на крупных учениях „Еж“. У „Ежа“ просматривается определенная аналогия с певческими праздниками. На поле был мощный объединенный хор из 16 000 участников, и десятки тысяч зрителей на обочинах дорог сопереживали вам. Крупные учения, скорее, приветствовали, чем просто терпели».

Сразу расшифрую метафору про «16-тысячный хор» — это количество гражданских лиц, которые были призваны на учения «Еж» в 2018 году и это действительно почти один процент населения страны. Главной целью этих учений является проверка уровня готовности резервистов к действиям в условиях военного времени, к взаимодействию в составе частей и подразделений. По сути дела это репетиция всеобщей мобилизации. Мобилизации на случай нападения противника с Востока, противник этот, конечно же, Россия и это некая константа и краеугольный камень эстонской внешней и внутренней политики уже многие годы.

Если идти дальше в наших рассуждениях, раскрывая суть образа созданного в речи Керсти Кальюлайд, то 16 тысяч человек на «сцене» и десятки тысяч в «зрительном зале» пели песни о грядущей войне с россиянами и делали это с ощущением восторга и в приподнятом настроении. И именно это, по мнению президента Эстонской республики, прекрасно, и песни эти нужно продолжать…

Если внимательно присмотреться, то выступление Кальюлайд — это только звено из целой цепочки событий, заставляющих задуматься о дальнейшем пути Эстонии. Буквально за сутки до произнесения президентской речи, 22 июня в Эстонии торжественно открыли мемориальную доску в честь штандартенфюрера Ваффен-СС Альфонса Ребане, который истреблял гражданское население на оккупированных нацистами территориях СССР в годы Великой Отечественной войны. Совпадение? Наверное, но совпадение весьма настораживающее, и обозначающее определенную весьма опасную тенденцию.

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