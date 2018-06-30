Татьяна Жданок не сможет принять участие в выборах в Сейм Латвии

Лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок не сможет принять участие в парламентских выборах из-за вердикта Конституционного суда, признавшего соответствующим Конституции запрет баллотироваться в сейм лицам, участвовавшим в работе советских организаций.

До марта этого года Татьяна Жданок была европарламентарием для избрания в который таких ограничений нет, но сдала мандат, чтобы возглавить борьбу Русского союза Латвии за места в сейме. Сейчас эта партия не является парламентской, против неё ведется оголтелая борьба как якобы против антигосударственной.

Однако самой Жданок нельзя участвовать в выборах в сейм из-за дискриминационного закона о выборах. Он гласит, что лицам, которые после 13 января 1991 года работали в структурах компартии, Интерфронта и в некоторых других советских организациях нельзя баллотироваться в парламент и местные структуры власти. А Татьяна Жданок была членом Центральной ревизионной комиссии Компартии Латвии, включилась в работу Интерфронта трудящихся Латвийской ССР, боровшегося за сохранение республики в составе СССР. И вот отказавшись от мандата европарламентария, она подала жалобу в Конституционный суд о признании этого ограничения противоречащим Основному закону, но КС оказался на стороне авторов дискриминационного документа.

Более того: Конституционный суд решил, будто этот запрет является инструментом самозащиты демократии, при помощи которого Латвия защищается от лиц, якобы угрожающим её независимости и принципам демократического правового государства. При этом КС утверждает, что оспариваемое ограничение не направлено против плюрализма идей или политических взглядов.

Татьяна Жданок пообещала оспорить это решение КС в Европейском суде по правам человека . «В Латвии всех бывших коммунистов разделили на два сорта: на тех, кто из партии сбежал до 13 января 1991 года, когда уже не было никакой личной выгоды в ней состоять, и на тех, кто остался верен идее, — сказала она. — Первые, свалив на вторых весь груз ответственности за „преступления коммунизма“, вполне спокойно продолжают крутиться в современной латвийской политике: они наличествуют во всех шести фракциях нынешнего Сейма, причем больше всего их в премьерской партии „зелёных“ и крестьян».

Союз «зелёных» и крестьян является правящей партией в Латвии.