Русскоязычным надо бороться за свои права, а не просить защиты у России, говорит бывший главный редактор русскоязычного телеканала Эстонии

Когда эстонская телерадиовещательная компания три года назад начала работать над созданием русскоязычного телеканала, казалось, что практически все относятся к этой идее скептически.

Многие граждане страны, говорящие по-эстонски, боялись, что государственный русскоязычный канал — шаг к тому, чтобы русский язык стал в стране официальным. Русскоязычные, целевая аудитория, в свою очередь, подозревали, что канал будет лишь хвалить Эстонию и «промывать мозги» русскоязычным. Россия же ожидала, что канал начнет заниматься контрпропагандой.

«Сначала мы никому не нравились», — рассказывает первый главный редактор телеканала «ЭТВ плюс» (ETV+) Дарья Саар (Darja Saar).

Саар выступала на мероприятии для журналистов «Слово — серебро» (Speaking is Silver) в финском городе Эспоо. Тема встречи — свобода СМИ в регионе Балтийского моря.

Германия и Канада. Правда, Саар не акцентировала внимание на свободе информации, поскольку в мировом масштабе эстонские СМИ считаются исключительно свободными. Организация «Репортеры без границ» ставит в новом рейтинге Эстонию на 12 место в мире по уровню свободы СМИ, и позади страны остаются Исландия

Дарья Саар делает особый акцент на стремлении «освободить» эстонских русских, которые составляют примерно четверть населения страны, 330 тысяч человек. По ее мнению, «ЭТВ плюс» является важным инструментом для достижения этих целей.

Официально важной задачей русскоязычного телеканала является отвлечение русскоязычной аудитории Эстонии от российских государственных телеканалов и российской пропаганды. Это было нелегко, поскольку эстонские русские уже целыми поколениями привыкли смотреть московское телевидение.

«Я всегда говорила, что русскоязычное телевидение нужно рассматривать не как инструмент геополитики, а как способ дать меньшинству страны способ высказаться», — говорит Саар.

Эта идея очень важна сама по себе и помогает достичь желаемых результатов, считает Саар.

По ее мнению, русскоязычным жителям Эстонии нужно, наконец, осознать себя частью эстонского общества. Важнейшую роль в этом играет эстонское телевидение на русском языке, созданное русскоязычными эстонцами.

«Создание канала дало им право голоса и сделало меньшинство заметным. Также было обеспечено развитие на принципах демократии. Ты учишься дискутировать, выражать свою точку зрения, слушать других и брать на себя ответственность».

Почему это важно?

«Потому что таким образом русскоязычные жители Эстонии избавляются от ощущения, что они являются жертвами, которые ни на что не могут повлиять», — говорит Саар.

«Сейчас многие русскоязычные ищут какое-либо решение проблемы».

Многим кажется, что Россия сможет им помочь. Саар приводит в качестве примера Латвию , где многие русскоязычные выступили против нового закона о том, чтобы сделать латышский главным языком обучения. На митингах многие несли флаги России.

«То есть вместо того, чтобы бороться за свои права, люди ринулись к России, чтобы заявить, что она может их защитить. Это же абсолютно неверный шаг. Людям пора понять, что у России есть свои интересы, а мы, русскоязычные, являемся частью Эстонии».

Саар оставила свою должность в конце мая по взаимной договоренности с руководством государственной телерадиокомпанией «ЭТВ».

Уйти с передовой было облегчением. Иногда становилось очень тяжело, со всех сторон шел поток ругани. Если ты осуждал действия эстонцев, кто-нибудь тут же кричал о пятой колонне. Если ты критиковал Россию, тебя называли наемником США

Однако должность главного редактора научила обосновывать свои решения. Это было заметно в начале мая, когда русские отмечали День Победы. Для многих эстонцев эта дата означает скорее начало оккупации, говорит Саар. Поэтому новостные выпуски о проведении праздника подвергались критике.

«Правда, мы пытались объяснить эстонцам, что для русских граждан страны речь идет в большей степени о дне памяти, когда люди вспоминают своих родственников. Это не попытка создать проблемы в Эстонии. Своей аудитории мы сообщали, что этот день важен для всей Европы, и СССР сверг нацистов не в одиночку».

Сейчас Саар работает над выпуском первого эстонского комедийного сериала на русском языке.