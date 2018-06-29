Президента Латвии призвали не принимать запрет русского языка в вузах

Письмо подписали Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП), Институт транспорта и связи, высшая школа «RISEBA», Латвийская конфедерация работодателей, Латвийская федерация пенсионеров, Латвийская ассоциация интернета и Латвийско-британская торговая палата.

"Поправки негативно отразятся на государственном бюджете, так как ограничения на использование русского и английского языков в частных вузах резко уменьшат возможности экспорта образования. В вузах Латвии учится несколько тысяч иностранных студентов, которые, платя за учебу и аренду квартир, за питание, транспорт и другие услуги, каждый год обеспечивают в государственном бюджете вклад в размере сотен миллионов евро", — говорится в обращении к президенту, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

В обращении говорится, что Латвия, в отличие от Литвы Эстонии , успешно сотрудничает в экспорте образования со странами СНГ.

"Поправки не обсуждались ни с представителями вузов, ни с министерством финансов об их влиянии на бюджет. Также неоправданно применять языковые ограничения к частным вузам, которые не получают государственных дотаций и должны думать о развитии в условиях, когда количество местной молодежи уменьшается", — говорится в обращении.

Поправки, запрещающие обучение в частных вузах на русском языке, приняты Сеймом 21 июня.