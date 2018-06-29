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Президента Латвии призвали не принимать запрет русского языка в вузах
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Президента Латвии призвали не принимать запрет русского языка в вузах 

РИА Новости 29 июня 2018
Фото: Парламентская газета
РИГА, 29 июн — РИА Новости. Руководители ряда частных вузов просят президента Латвии Раймонда Вейониса не утверждать принятые Сеймом ограничения на преподавание в вузах на иностранных языках, в том числе русском, направить законодательные поправки в парламент на повторное рассмотрение.
Письмо подписали Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП), Институт транспорта и связи, высшая школа «RISEBA», Латвийская конфедерация работодателей, Латвийская федерация пенсионеров, Латвийская ассоциация интернета и Латвийско-британская торговая палата.
"Поправки негативно отразятся на государственном бюджете, так как ограничения на использование русского и английского языков в частных вузах резко уменьшат возможности экспорта образования. В вузах Латвии учится несколько тысяч иностранных студентов, которые, платя за учебу и аренду квартир, за питание, транспорт и другие услуги, каждый год обеспечивают в государственном бюджете вклад в размере сотен миллионов евро", — говорится в обращении к президенту, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
В обращении говорится, что Латвия, в отличие от Литвы и Эстонии, успешно сотрудничает в экспорте образования со странами СНГ.
"Поправки не обсуждались ни с представителями вузов, ни с министерством финансов об их влиянии на бюджет. Также неоправданно применять языковые ограничения к частным вузам, которые не получают государственных дотаций и должны думать о развитии в условиях, когда количество местной молодежи уменьшается", — говорится в обращении.
Поправки, запрещающие обучение в частных вузах на русском языке, приняты Сеймом 21 июня.
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