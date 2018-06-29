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В Литве понадеялись на изменение позиции РФ
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МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта «Миссия Сибирь» 

ТАСС 29 июня 2018
Фото: EPA
Литовское внешнеполитическое ведомство выразило надежду на то, что Российская Федерация изменит свою позицию в отношении осуществляемого Литвой по согласованию с РФ ежегодного проекта "Миссия Сибирь" по увековечиванию памяти репрессированных литовцев. МИД балтийской республики в пятницу разместил на своем сайте комментарий такого содержания на заявление посольства РФ о приостановке проекта.
По версии дипведомства, посольство дало тенденциозные и необоснованные оценки "Миссии Сибирь".
"Надеемся, что Российская Федерация не будет чинить искусственных препятствий и искать причин для приостановки инициативы", — сообщил МИД.
"Патриотический порыв молодых литовцев сопровождается широкой пропагандистской кампанией в Литве, имеющей очевидный обвинительный контекст в адрес современной России", — отметило в заявлении посольство. Оно также подчеркнуло, что российская сторона все это время (проекту 16 лет) доброжелательно способствовала проведению работ по увековечиванию памяти репрессированных.
Приостановка проекта, согласно заявлению посольства, связана с тем, что официальные структуры Литвы в последнее время предпринимают шаги, направленные на то, чтобы "максимально воспрепятствовать, а то и вовсе заблокировать" аналогичную военно-мемориальную деятельность посольства РФ на захоронениях советских воинов на территории балтийской страны. "Указанная мера будет действовать до тех пор, пока литовская сторона не предоставит реальную возможность возобновления военно-мемориальной деятельности. Принцип взаимности и в этом важном деле остается определяющим", — подчеркнуло посольство.
Как указывается в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия из-за ситуации с советскими памятниками в Литве временно приостанавливает выдачу виз литовцам — участникам проекта "Миссия Сибирь", но готова возобновить их поездки в случае пересмотра Вильнюсом своей деструктивной линии.
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