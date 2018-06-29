В Литве понадеялись на изменение позиции РФ

МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта «Миссия Сибирь»

Литовское внешнеполитическое ведомство выразило надежду на то, что Российская Федерация изменит свою позицию в отношении осуществляемого Литвой по согласованию с РФ ежегодного проекта "Миссия Сибирь" по увековечиванию памяти репрессированных литовцев. МИД балтийской республики в пятницу разместил на своем сайте комментарий такого содержания на заявление посольства РФ о приостановке проекта.

По версии дипведомства, посольство дало тенденциозные и необоснованные оценки "Миссии Сибирь".

"Надеемся, что Российская Федерация не будет чинить искусственных препятствий и искать причин для приостановки инициативы", — сообщил МИД.

"Патриотический порыв молодых литовцев сопровождается широкой пропагандистской кампанией в Литве, имеющей очевидный обвинительный контекст в адрес современной России", — отметило в заявлении посольство. Оно также подчеркнуло, что российская сторона все это время (проекту 16 лет) доброжелательно способствовала проведению работ по увековечиванию памяти репрессированных.

Приостановка проекта, согласно заявлению посольства, связана с тем, что официальные структуры Литвы в последнее время предпринимают шаги, направленные на то, чтобы "максимально воспрепятствовать, а то и вовсе заблокировать" аналогичную военно-мемориальную деятельность посольства РФ на захоронениях советских воинов на территории балтийской страны. "Указанная мера будет действовать до тех пор, пока литовская сторона не предоставит реальную возможность возобновления военно-мемориальной деятельности. Принцип взаимности и в этом важном деле остается определяющим", — подчеркнуло посольство.