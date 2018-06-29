МИД РФ вводит ограничения в отношении литовских мемориальных проектов 

Ограничения в отношении литовских мемориальных проектов продиктованы действиями Вильнюса по замораживанию ремонтно-восстановительных работ на захоронениях советских воинов в Литве.
Как отмечается в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой, «серьезную обеспокоенность вызывают попытки демонтажа мемориалов советских воинов, особенно в г. Шяуляй, на фоне нежелания возобновлять работу над проектом двустороннего соглашения по воинским захоронениям».
Подчеркивается, что действия властей Литвы вынуждают российскую сторону предпринять ответные меры. «Принято, в частности, решение воздержаться пока от выдачи виз литовцам, направляющимся в нашу страну в рамках проекта „Миссия Сибирь“, целью которого является восстановление и обустройство захоронений литовских ссыльных», — отмечается в заявлении, распространенном МИД РФ.
В случае пересмотра Литвой своей деструктивной политики в отношении российских памятников, отмечается в комментарии, Москва будет готова «возобновить литовские поездки в Российскую Федерацию».