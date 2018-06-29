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В МВД Литвы рассказали о транзите футбольных болельщиков в Калининград
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В МВД Литвы рассказали о транзите футбольных болельщиков в Калининград 

Клопс.Ru 29 июня 2018
Фото: Клопс.Ru
Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас заявил, что транзит футбольных болельщиков между основной частью России и Калининградской областью через Литву прошёл слаженно. Об этом сообщает Delfi.
"Я бы сказал, что ситуация прошла слаженно. Не были начаты досудебные расследования, не было составленных протоколов об административных правонарушениях либо других нарушениях", — отметил Мисюнас.
Литовские пограничники, работавшие в июне в усиленном режиме, не впустили 33 человека с паспортами болельщиков, у которых не было шенгенских виз или были выявлены проблемы с другими документами. По словам министра внутренних дел, никаких других инцидентов, связанных с футбольными фанатами, в Литве не фиксировалось. Он подчеркнул, что ни один из болельщиков не попросил убежища в стране.
В начале этой недели стало известно, что со старта ЧМ-2018 в Калининградской области задержали около ста нелегалов, пытавшихся выехать в Литву и Польшу. Более 50 иностранцев отправили в центр временного содержания для последующей депортации, некоторые решили покинуть Россию самостоятельно.
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