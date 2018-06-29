МИД РФ сообщил о прекращении выдачи виз литовцам в рамках проекта «Миссия Сибирь» 

Ее слова приводит пресс-служба министерства.
По словам Захаровой, ранее под предлогом разработки Минкультом Литвы новой редакции «Правил благоустройства значимого для иностранных государств недвижимого культурного наследия» оказались фактически заморожены все ремонтно-восстановительные работы, которые были запланированы в 2018 году на захоронениях советских воинов в Литве.
«Принято, в частности, решение воздержаться пока от выдачи виз литовцам, направляющимся в нашу страну в рамках проекта «Миссия Сибирь», целью которого является восстановление и обустройство захоронений литовских ссыльных», — заявила Захарова.
Она подчеркнула, что это вынужденная мера. Захарова добавила, что российская сторона будет готова возобновить литовские поездки в Россию в случае пересмотра Литвой своей «деструктивной линии» и нормализации ситуации с российскими мемориальными объектами в этой стране.