МИД РФ сообщил о прекращении выдачи виз литовцам в рамках проекта «Миссия Сибирь»

Ее слова приводит пресс-служба министерства.

По словам Захаровой, ранее под предлогом разработки Минкультом Литвы новой редакции «Правил благоустройства значимого для иностранных государств недвижимого культурного наследия» оказались фактически заморожены все ремонтно-восстановительные работы, которые были запланированы в 2018 году на захоронениях советских воинов в Литве.

«Принято, в частности, решение воздержаться пока от выдачи виз литовцам, направляющимся в нашу страну в рамках проекта «Миссия Сибирь», целью которого является восстановление и обустройство захоронений литовских ссыльных», — заявила Захарова.