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МИД РФ сообщил о прекращении выдачи виз литовцам в рамках проекта «Миссия Сибирь»
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МИД РФ сообщил о прекращении выдачи виз литовцам в рамках проекта «Миссия Сибирь» 

Rambler News Service 29 июня 2018
Фото: Пятый канал
Ее слова приводит пресс-служба министерства.
По словам Захаровой, ранее под предлогом разработки Минкультом Литвы новой редакции «Правил благоустройства значимого для иностранных государств недвижимого культурного наследия» оказались фактически заморожены все ремонтно-восстановительные работы, которые были запланированы в 2018 году на захоронениях советских воинов в Литве.
«Принято, в частности, решение воздержаться пока от выдачи виз литовцам, направляющимся в нашу страну в рамках проекта «Миссия Сибирь», целью которого является восстановление и обустройство захоронений литовских ссыльных», — заявила Захарова.
Она подчеркнула, что это вынужденная мера. Захарова добавила, что российская сторона будет готова возобновить литовские поездки в Россию в случае пересмотра Литвой своей «деструктивной линии» и нормализации ситуации с российскими мемориальными объектами в этой стране.
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