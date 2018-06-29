Россия приостановила выдачу виз литовцам — участникам проекта «Миссия Сибирь»

Целью проекта «Миссия Сибирь» является восстановление и обустройство захоронений литовских ссыльных. В МИД РФ подчеркнули, что это вынужденная мера.

«В случае пересмотра Вильнюсом своей деструктивной линии и нормализации ситуации с российскими мемориальными объектами в Литве будем готовы возобновить литовские поездки в Российскую Федерацию», — пояснили в МИД РФ.