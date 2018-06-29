Россия из-за ситуации с советскими памятниками в Литве приостанавливает выдачу виз литовцам — участникам проекта «Миссия Сибирь», но готова возобновить литовские поездки в случае пересмотра Вильнюсом своей деструктивной линии. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает ТАСС.
Целью проекта «Миссия Сибирь» является восстановление и обустройство захоронений литовских ссыльных. В МИД РФ подчеркнули, что это вынужденная мера.
«В случае пересмотра Вильнюсом своей деструктивной линии и нормализации ситуации с российскими мемориальными объектами в Литве будем готовы возобновить литовские поездки в Российскую Федерацию», — пояснили в МИД РФ.