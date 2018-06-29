Латвия обвиняет главу ЦБ в получении взятки

Глава Банка Латвии Илмар Римшевич. Фото: EPA-EFE/Valda Kalnina

Римшевичу предъявлено обвинение в вымогательстве и получении взятки, сообщила в четверг Генеральная прокуратура Латвии.

Глава центробанка отрицает обвинения в получении взятки на сумму не менее €100 тыс. Если Римшевича признают виновным, ему грозит тюремное заключение на срок до 11 лет.

Как сообщали «Вести. Экономика», в феврале Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией задержало Римшевича после обысков в его офисе и доме. Позднее глава ЦБ был выпущен под залог в размере €100 тыс.

Расследование в отношении Римшевича совпало со скандалом вокруг третьего по величине банка Латвии. ABLV Bank, обвиненный США в отмывании денег и нарушении санкций в отношении Северной Кореи , на внеочередном общем собрании акционеров в конце февраля принял решение о самоликвидации.

Римшевич был заместителем президента Банка Латвии с 1992 года, а в 2001 году занял должность президента центробанка. Он присоединился к совету управляющих ЕЦБ в 2014 году, когда Латвия перешла на евро.

Латвийские власти запретили ему выполнять обязанности главы ЦБ на время расследования, он также не мог участвовать в заседаниях ЕЦБ по вопросам политики.

Согласно законодательству ЕС , Римшевич не может быть снят с должности до тех пор, пока он не будет признан виновным в совершении преступления.

ЕЦБ подключил Европейский суд в Люксембурге к разрешению конфликта вокруг Римшевича, попросив восстановить те его полномочия, которые связаны с его обязанностями в совете управляющих ЕЦБ.

Решение латвийских властей оставляет страну без представительства в процессах принятия решений ЕЦБ до тех пор, пока полномочия Римшевича не будут восстановлены или пока он не будет осужден за преступление или не решит уйти в отставку.