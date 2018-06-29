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Латвия обвиняет главу ЦБ в получении взятки
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Латвия обвиняет главу ЦБ в получении взятки 

Вести Экономика 29 июня 2018
Фото: Вести Экономика
Москва, 29 июня — «Вести. Экономика». Глава Банка Латвии, член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Илмар Римшевич подвергнется уголовному преследованию за предполагаемое взяточничество после четырехмесячного расследования, которое привлекло внимание к финансовой системе страны. Об этом сообщает Reuters.
Глава Банка Латвии Илмар Римшевич. Фото: EPA-EFE/Valda Kalnina
Римшевичу предъявлено обвинение в вымогательстве и получении взятки, сообщила в четверг Генеральная прокуратура Латвии.
Глава центробанка отрицает обвинения в получении взятки на сумму не менее €100 тыс. Если Римшевича признают виновным, ему грозит тюремное заключение на срок до 11 лет.
Как сообщали «Вести. Экономика», в феврале Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией задержало Римшевича после обысков в его офисе и доме. Позднее глава ЦБ был выпущен под залог в размере €100 тыс.
Расследование в отношении Римшевича совпало со скандалом вокруг третьего по величине банка Латвии. ABLV Bank, обвиненный США в отмывании денег и нарушении санкций в отношении Северной Кореи, на внеочередном общем собрании акционеров в конце февраля принял решение о самоликвидации.
Римшевич был заместителем президента Банка Латвии с 1992 года, а в 2001 году занял должность президента центробанка. Он присоединился к совету управляющих ЕЦБ в 2014 году, когда Латвия перешла на евро.
Латвийские власти запретили ему выполнять обязанности главы ЦБ на время расследования, он также не мог участвовать в заседаниях ЕЦБ по вопросам политики.
Согласно законодательству ЕС, Римшевич не может быть снят с должности до тех пор, пока он не будет признан виновным в совершении преступления.
ЕЦБ подключил Европейский суд в Люксембурге к разрешению конфликта вокруг Римшевича, попросив восстановить те его полномочия, которые связаны с его обязанностями в совете управляющих ЕЦБ.
Решение латвийских властей оставляет страну без представительства в процессах принятия решений ЕЦБ до тех пор, пока полномочия Римшевича не будут восстановлены или пока он не будет осужден за преступление или не решит уйти в отставку.
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