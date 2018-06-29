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Крупный пожар произошел на химических складах в латвийском Олайне
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Крупный пожар произошел на химических складах в латвийском Олайне 

Газета.Ru 29 июня 2018
Фото: Пятый канал
Пресс-служба государственной пожарно-спасательной службы Латвии сообщила, что в ночь на пятницу возник крупный пожар на складах с опасными химическими отходами в городе Олайне, передает ФАН.
"В Олайне на территории сервиса отходов «BAO», на улице Целтниеку, возник пожар повышенной опасности", — уточнили в пресс-службе, добавив, что борьбой с огнем занимаются 34 пожарных расчета, как местных, так и прибывших из других городов.
Очевидцы происходящего публикуют фотографии и видео пожара в социальных сетях.
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