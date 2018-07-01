Очередная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения проходит на Кургане Дружбы 

59-я международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения России, Белоруссии и Латвии на Кургане Дружбы стартовала 1 июля, сообщает пресс-служба администрации Псковской области. По традиции местом её проведения стала площадка на границе трёх государств. Делегацию от России возглавил врио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников, от Белоруссии — председатель Витебского областного исполкома Николай Шерстнев и председатель Витебского областного Совета Владимир Терентьев. Депутат республиканского Сейма Евгений Дробот — глава делегации из Латвии. В этом году принимающей стороной выступает Республика Беларусь: делегации встретились на территории Верхнедвинского района возле памятника комсомольцам-подпольщикам деревни Прошки. Здесь прошел памятный митинг и церемония возложения цветов. Участники встречи почтили память Героя Советского Союза Иманта Судмалиса, передав на латвийскую сторону корзину с цветами, и Героя Советского Союза Марии Пынто. В часовне святого Сергия Радонежского, возведенной четыре года назад в Себежском районе в память о погибших в годы ВОВ, прошли лития и молебен. Далее на территории Верхнедвинского района пройдет концертная программа, кроме того, в течение всего дня здесь будет работать партизанская стоянка с интерактивными площадками. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»