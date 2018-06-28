Ещё
«Шпион» закрался незаметно. Коварный Кремль в Латвии подорвал ряды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Шпион» закрался незаметно. Коварный Кремль в Латвии подорвал ряды 

РИА Новости 28 июня 2018
Фото: РИА Новости
Многие глупые россияне считают Латвию враждебной страной. Мы, латвийские патриоты, всегда возражаем: мы не против России, мы против россиян. Особенно против тех, кто что-то из себя представляет. Особенно против тех, кто по недоразумению отстаивает российские интересы, а не интересы нормальных государств. Для таких у нас организован фейс-контроль. Фамилии записаны, местоположение родинок отражено в документах. Составлены черные списки. Большинство тех, кто там есть, конечно, в Латвию и так никогда ни ногой, поэтому, чтобы не было скучно, многих добавляем по факту. Кто там к нам выехал? А давайте его внесем и поржем? Приятно на границе разворачивать уважаемых в России людей и давать им пинка. В эти моменты мы особенно чувствуем свою независимость.
Но в последнее время ваш Кремль совсем съехал с катушек и тоже создал свой «черный список», в который непонятно за что угодила добрая половина депутатов латвийского парламента. Если поначалу стали говорить о подложенной мине, то впоследствии наши политики быстро сделали из мины обычной мину хорошую и даже радостную. Заговорили о том, что это настоящая оценка их трудов. Мол, раз нас внесли в списки, значит, мы не зря едим свой хлеб и действительно работаем на благо Латвии. Невъездные в Россию? Так нормальному человеку там делать нечего. И для антироссийской антипропаганды вообще полезно там не бывать — однозначнее выглядит картина чудовищной реальности этой недостраны.
Нахождением в российском черном списке стали козырять и гордиться. Мол, вот он, список настоящих патриотов страны. Но вдруг выяснилось, что один из главных патриотов — лидер правой партии Нацобъединение Райвис Дзинтарс — в списке не значится. Глазам не поверили — перепроверили. Нет его там. Это как это так? Почему, в чем дело? Да такого просто не может быть, это какая-то ошибка. Неужели на самом верху предатель? Неужели тайком посещает Кремль? Патриоты зароптали. Кто-то в панике ушел в запой. Кто-то схватился за дедушкин наган. Мир стал крошиться на глазах. Творческая группа патриотов усиленно стала искать выход.
Но помог сам политик. Райвис Дзинтарс сообщил, что отсутствие его в российском черном списке — это такая новая тактика Кремля, который хочет поссорить патриотов, внести в их стройные ряды раскол, интриги и оказать «медвежью услугу». У одной части патриотов отлегло от сердца. Часть стала еще подозрительнее и предлагает никому не верить. Третьи просят не разделяться на части, а быть единым целым перед выборами. Четвертые мрачно констатируют, что раскол уже произошел. Пятые обвиняют четвертых в раскачивании лодки. Шестые пятых — в отсутствии весел. Все ваш чертов Кремль. Снова внес сумятицу. Все-таки нам без него — никуда.
Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия
У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили1
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»74
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой5
Первые дети выведены из тайской пещеры68
На Украину надвигается катастрофа354
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение