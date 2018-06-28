Симоньян обвинила эстонский совет по СМИ в уничтожении свободы слова 

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян резко раскритиковала эстонский совет по СМИ. По ее мнению, совет не должен был отказывать в поддержке изданию Sputnik Эстония, которое местные СМИ обвинили в «пропагандистской кампании».
Несколько эстоноязычных порталов (ERR, Ohtuleht, Postimees) обвинили Sputnik Эстония в распространении ложной информации в то время как данные издания просто не соответствовали официальной версии происшествия. Тогда издание Sputnik Эстония обратилось в совет по этике с жалобой на обвинителей. После рассмотрения дела совет заявил об отсутствии в «обличительных» публикациях противоречий кодексу журналистской этики.
— Принципиальность совета по этике открывает уникальные возможности для развития свободы слова в Эстонии. Например, запретить российским журналистам вообще задавать вопросы. А чтоб два раза не вставать, ввести наказание за «преступномыслие», — едко пошутила Симоньян.
Упомянутое происшествие заключалось в случае с самострелом солдата-срочника. Редакция располагала данными, которые не сходились с официальной версией. Вопросы журналистов пресс-службе министерства обороны были преданы огласке, при этом список вопросов «превратился» в позицию издания.
Ранее Пятый канал рассказывал о споре Маргариты Симоньян с президентом Украины Петром Порошенко. Журналист обиделась на Порошенко за сомнения в ее познаниях в русском языке и предложила ему посоревноваться в грамотности, написав диктант.