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РФ вводит ограничения в отношении Литвы
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Россия вводит ограничения в отношении литовских мемориальных проектов 

RT на русском 29 июня 2018
Фото: РИА Новости
Россия вводит ограничения в отношении литовских мемориальных проектов в ответ на действия Литвы, сообщает МИД России.
«В последние месяцы со стороны литовских властей наблюдается ужесточение позиции в вопросах мемориальной деятельности России на территории Литвы… Созданная литовскими властями явно ненормальная ситуация не оставляет иного выбора, как ввести ответные ограничения в отношении литовских мемориальных проектов в России», — говорится в комментарии ведомства.
В частности, принято решение временно воздержаться от выдачи виз литовцам, направляющимся в Россию в рамках проекта «Миссия Сибирь».
В МИД подчеркнули, что это вынужденная мера и в случае пересмотра Вильнюсом «деструктивной линии» Москва будет готова возобновить литовские поездки.
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