РФ вводит ограничения в отношении Литвы

Россия вводит ограничения в отношении литовских мемориальных проектов

«В последние месяцы со стороны литовских властей наблюдается ужесточение позиции в вопросах мемориальной деятельности России на территории Литвы… Созданная литовскими властями явно ненормальная ситуация не оставляет иного выбора, как ввести ответные ограничения в отношении литовских мемориальных проектов в России», — говорится в комментарии ведомства.

В частности, принято решение временно воздержаться от выдачи виз литовцам, направляющимся в Россию в рамках проекта «Миссия Сибирь».