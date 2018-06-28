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В Литве евреи осудили мэрию Вильнюса за празднование июньского восстания
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В Литве евреи осудили мэрию Вильнюса за празднование июньского восстания 

РИА Новости 28 июня 2018
ВИЛЬНЮС, 28 июн — РИА Новости. Литовская еврейская община осудила решение мэрии Вильнюса отпраздновать годовщину восстания 1941 года, сообщает Sputnik Литва.
Община подчеркивает, что не может оставаться равнодушной к подобному мероприятию, в то время как нужно «вывесить флаги с траурными лентами в память о первых жертвах Холокоста в Литве».
Как напоминает организация, во время Холокоста при участии пособников нацистов были истреблены около 95 процентов евреев, проживавших в Литве.
По словам общины, «Литовский фронт активистов», выступавший против советской власти, стал оружием антисемитской политики в балтийской республике, а Временное правительство никак не осудило их действия.
Муниципалитет Вильнюса опубликовал на своем сайте приглашение на празднование 77-й годовщины июньского восстания 1941 года, в котором было сказано, что «сыновья и дочери литовского народа мстили за убитых и сосланных в Сибирь».
"Неужели мы должны поощрять празднование мести или мы действительно должны прибегнуть к ненависти с мнимой целью объединения людей? Даже спустя более чем 70 лет после окончания войны подобные отклики о Холокосте по-прежнему остаются до боли знакомыми", — говорится в сообщение еврейской общины.
Во время Второй мировой войны многие из тех, кто был против советской власти, вставали на сторону фашистской Германии. В июне 1941 года произошло восстание «Литовского фронта активистов», которое также послужило началом Холокоста в Литве.
За время войны пособники нацистов в республике участвовали в истреблении местной еврейской общины — было убито более 200 тысяч человек.
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