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На юге Польши демонтируют памятник советским солдатам
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На юге Польши демонтируют памятник советским солдатам 

Говорит Москва 28 июня 2018
Памятник представляет собой две фигуры солдат на постаменте. Монумент решено перенести в Музей холодной войны.
В Польше осенью приняли поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма. Документ предполагает снос советских памятников в течение года.
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