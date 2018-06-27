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Парламент Литвы приступил к процедуре ратификации членства республики в ОЭСР
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Парламент Литвы приступил к процедуре ратификации членства республики в ОЭСР 

Прайм 27 июня 2018
ВИЛЬНЮС, 27 июн /ПРАЙМ/. Сейм Литвы приступил к процедуре ратификации членства балтийской республики в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), во втором чтении в среду парламентарии единогласно одобрили ратификацию, сообщает пресс-служба парламента.
"Членство Литвы в ОЭСР будет способствовать реализации государственных реформ в различных сферах, усилит влияние Литвы в международной политике и обеспечит привлекательность для иностранных инвестиций, улучшит экономические и финансовые рейтинги страны, позволит воспользоваться мировой базой статистических исследований", — говорится в сообщении.
Окончательное решение по данному вопросу будет рассматриваться парламентом в четверг в срочном порядке.
В конце мая президент Литвы Даля Грибаускайте подписала в Париже договор о присоединении республики к конвенции об Организации экономического сотрудничества и развития.
Предыдущее расширение ОЭСР произошло в 2016 году, когда в состав организации приняли Латвию, до этого — в 2010 году, тогда в ОЭСР вступили Эстония, Израиль, Словения и Чили.
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