Парламент Литвы приступил к процедуре ратификации членства республики в ОЭСР

"Членство Литвы в ОЭСР будет способствовать реализации государственных реформ в различных сферах, усилит влияние Литвы в международной политике и обеспечит привлекательность для иностранных инвестиций, улучшит экономические и финансовые рейтинги страны, позволит воспользоваться мировой базой статистических исследований", — говорится в сообщении.

Окончательное решение по данному вопросу будет рассматриваться парламентом в четверг в срочном порядке.

В конце мая президент Литвы Даля Грибаускайте подписала в Париже договор о присоединении республики к конвенции об Организации экономического сотрудничества и развития.