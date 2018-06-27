Главный оппозиционный кандидат снялся с выборов президента Латвии

РИГА , 27 июн — РИА Новости . Бывший епископ Латвийского союза баптистских общин Петерис Спрогис отказался от участия в предстоящих осенью выборах в сейм и заявил, что снимает свою кандидатуру на пост президента от партии «Согласие».

"Согласие" является крупнейшей оппозиционной партией Латвии . Ее поддерживает преимущественно русскоязычные жители страны. На протяжении последних 10 лет «Согласие» является самой популярной политической силой в стране.

"Спасибо за оказанную мне честь, я снимаю свою кандидатуру на пост президента и отказываюсь от участия в выборах", — написал Спрогис на своей страничке в Facebook.

На прошлой неделе Спрогис принял предложение председателя «Согласия» мэра Риги Нила Ушакова стать кандидатом партии на пост президента Латвии. Это вызвало бурную негативную реакцию среди представителей титульной нации: многие стали обвинять его в «предательстве» за решение баллотироваться от «русской партии».

В ответ Спрогис опубликовал в Facebook пост, в котором поделился чувствами человека, неожиданно для себя оказавшимся «предателем». «До сих пор и я, и окружающие меня люди верили, что я хороший человек, верный друг, священник… А потом меня пригласили принять участие в парламентских выборах, стать кандидатом на пост президента страны», — написал Спрогис. По его словам, он откликнулся на предложение политической силы, уже несколько выборов подряд получающей наибольшее количество голосов, но не входящей в коалицию только потому, что она «русская партия».

Выборы в сейм Латвии пройдут в октябре 2018 года.