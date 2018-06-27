Ясикявичус продлил контракт с «Жальгирисом» 

Главный тренер «Жальгириса» Шарунас Ясикявичус останется на своём посту на сезон-2018/19, сообщает пресс-служба литовского клуба. Нынешний сезон стал самым удачным для Ясикявичюса в его недолгой тренерской карьере: он впервые в этом столетии вывел «Жальгирис» в «Финал четырёх» Евролиги, где команда заняла третье место. А в чемпионате Литвы коллектив из Каунаса вновь завоевал чемпионство. После этого к Ясикявичусу проявляли интерес в «Барселоне» и «Торонто Рэпторс», но специалист принял решение остаться в «Жальгирисе». 42-летний тренер работает в Каунасе с 2016 года.
Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» «Жальгириса».