Парламент Литвы одобрил включение в «список Магнитского» лиц, связанных с делом Сенцова

ВИЛЬНЮС , 27 июня. / ТАСС /. Сейм (парламент) Литвы поддержал на внеочередном заседании в среду резолюцию представителей оппозиции о включении в национальный «список Магнитского» лиц, связанных с делом отбывающего в РФ наказание за терроризм Олега Сенцова . Резолюцию такого содержания, внесенную в повестку дня заседания законодательного собрания группой депутатов от правой консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы», поддержали 82 законодателя при одном воздержавшемся и одном голосе «против».

"Призываем министра иностранных дел Литвы, министра внутренних дел провести консультации с украинской стороной для установления лиц, которые отдали приказ, исполняли его или иначе участвовали в заключении Олега Сенцова, обсудить возможность включения их в санкционный «список Магнитского», — сказано в одобренной Сеймом резолюции.

Документ призывает Евросоюз к ужесточению санкций в отношении РФ, «если Россия и впредь не будет придерживаться своих международных обязательств», а депутатов Европарламента — «ставить вопрос об освобождении Сенцова и других политических заключенных», якобы содержащихся в российских тюрьмах. Инициаторы резолюции насчитали 70 таких лиц.

Сам Сенцов своей вины не признал.