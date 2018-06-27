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Парламент Литвы одобрил включение в «список Магнитского» лиц, связанных с делом Сенцова
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Парламент Литвы одобрил включение в «список Магнитского» лиц, связанных с делом Сенцова 

ТАСС 27 июня 2018
ВИЛЬНЮС, 27 июня. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы поддержал на внеочередном заседании в среду резолюцию представителей оппозиции о включении в национальный «список Магнитского» лиц, связанных с делом отбывающего в РФ наказание за терроризм Олега Сенцова. Резолюцию такого содержания, внесенную в повестку дня заседания законодательного собрания группой депутатов от правой консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы», поддержали 82 законодателя при одном воздержавшемся и одном голосе «против».
"Призываем министра иностранных дел Литвы, министра внутренних дел провести консультации с украинской стороной для установления лиц, которые отдали приказ, исполняли его или иначе участвовали в заключении Олега Сенцова, обсудить возможность включения их в санкционный «список Магнитского», — сказано в одобренной Сеймом резолюции.
Документ призывает Евросоюз к ужесточению санкций в отношении РФ, «если Россия и впредь не будет придерживаться своих международных обязательств», а депутатов Европарламента — «ставить вопрос об освобождении Сенцова и других политических заключенных», якобы содержащихся в российских тюрьмах. Инициаторы резолюции насчитали 70 таких лиц.
25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. По версии следствия, весной 2014 года ее члены совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения "Единой России".
Сам Сенцов своей вины не признал.
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