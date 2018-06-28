Правительство обсудит поправки в соглашение с Латвией о поездках

Соглашение о внесении изменений в соглашение между правительствами России и Латвии об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий от 20 декабря 2010 года было подписано 14 ноября 2017 года в Риге

"Вносимыми изменениями предусматривается снять ограничения по суммарному сроку пребывания граждан на сопредельных приграничных территориях в течение календарного года и отказаться от проставления в паспортах штампов о прохождении пограничного контроля", — говорится в сообщении.

Законопроект был одобрен 25 июня на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.