Правительство обсудит поправки в соглашение с Латвией о поездках 

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Правительство России рассмотрит в четверг проект поправок в российско-латвийское соглашение об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий, сообщила пресс-служба кабинета.
Соглашение о внесении изменений в соглашение между правительствами России и Латвии об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий от 20 декабря 2010 года было подписано 14 ноября 2017 года в Риге.
"Вносимыми изменениями предусматривается снять ограничения по суммарному сроку пребывания граждан на сопредельных приграничных территориях в течение календарного года и отказаться от проставления в паспортах штампов о прохождении пограничного контроля", — говорится в сообщении.
Законопроект был одобрен 25 июня на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.