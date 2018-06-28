Депутат Европарламента назвал мэра Риги «прокремлевским политиком»

Пабрикс заранее убеждает латвийского президента Раймондса Вейониса не поручать «Согласию» формирование кабинета министров, несмотря на ее высокий рейтинг, объясняя это опасностью «передачи власти в руки прокремлевских политиков».

Последние парламентские выборы «Согласие» уверенно выиграла, но из-за ярлыка «прокремлевской» партии ее не пускают в правящую коалицию и не привлекают к формированию правительства.

Артис Пабрикс известен своими крайними антироссийскими настроениями. Ранее он возглавлял Минобороны Латвии, а затем и Министерство иностранных дел . При этом он не скрывает своей симпатии к ветеранам Латышского легиона СС — в 2013 году он заявил, что Латвия с «1940 года рада немецкому сапогу» на своей территории.

Шестого октября в Латвии пройдут очередные выборы в Сейм. Кандидатом в премьер-министры от «Согласия» был утвержден бывший министр образования и экономики Вячеслав Домбровский, недавно вступивший в партию.