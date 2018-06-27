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Литва планирует улучшить социально-экономическую ситуацию в регионе, симпатизирующем России
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Литва планирует улучшить социально-экономическую ситуацию в регионе, симпатизирующем России 

Парламентская газета 27 июня 2018
Фото: Парламентская газета
Правительству Литвы предоставлен план сокращения социального и экономического отставания в юго-восточной Литве, где преимущественно проживает польское население. На развитие региона предполагается выделить фонд в 60 млн евро.
Местные политики правого толка считают юго-восточную Литву оплотом «прокремлёвских» сил — местные поляки, которых ультрапатриоты подозревают в стремлении самоизолироваться, отличаются от поляков Польши не только массовым использованием русского языка.
План по развитию юго-восточной Литвы представил правительству министр внутренних дел Эймутис Мисюнас. По его мнению, проблемы в регионе представляют инфраструктура и сеть публичных услуг, не соответствующие потребностям жителей, а также «территориальная концентрация отдельных групп населения», под которой, видимо, имеют в виду компактное проживание поляков и русских, пугающее местных правых. Так, в Шальчининкайском районе более 80 процентов населения — поляки.
Обратил министр внимание и на неравномерность экономического роста в регионе, которому после обретения независимости центральные власти уделяли мало внимания.
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