В Литве решили признать религиозную общину язычников 

Комитет сейма Литвы по национальной безопасности и обороне поддержал признание государством религиозной общины древних балтов Romuva — организации, ставящей своей целью возрождение языческих верований.
Сомнения вызывали не верования членов общины, а их возможные связи с российскими язычниками. Об этом напомнил бывший председатель Комитета по национальной безопасности и обороне, консерватор Арвидас Анушаускас. Однако члены комитета не нашли в деятельности общины угроз государству.
«Мы не получили информации о каких-либо угрозах нацбезопасности», — сказал на заседании комитета его председатель, представитель правящего Союза крестьян и «зелёных» Витаутас Бакас.
Он подчеркнул, что проблемой для национальной безопасности является иное — ситуация, «когда мы спешим клеить ярлыки на профсоюзы, нацменьшинства, общины».
По литовским законам государственное признание религиозной общины предоставляется сеймом после вердикта министерства юстиции. В этом ведомстве общину Romuva расценили как религиозное сообщество, занимающееся сохранением этнической культуры, являющееся важной частью литовской культурной и религиозной жизни.