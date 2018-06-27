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В Литве решили признать религиозную общину язычников
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В Литве решили признать религиозную общину язычников 

Парламентская газета 27 июня 2018
Фото: Парламентская газета
Комитет сейма Литвы по национальной безопасности и обороне поддержал признание государством религиозной общины древних балтов Romuva — организации, ставящей своей целью возрождение языческих верований.
Сомнения вызывали не верования членов общины, а их возможные связи с российскими язычниками. Об этом напомнил бывший председатель Комитета по национальной безопасности и обороне, консерватор Арвидас Анушаускас. Однако члены комитета не нашли в деятельности общины угроз государству.
«Мы не получили информации о каких-либо угрозах нацбезопасности», — сказал на заседании комитета его председатель, представитель правящего Союза крестьян и «зелёных» Витаутас Бакас.
Он подчеркнул, что проблемой для национальной безопасности является иное — ситуация, «когда мы спешим клеить ярлыки на профсоюзы, нацменьшинства, общины».
По литовским законам государственное признание религиозной общины предоставляется сеймом после вердикта министерства юстиции. В этом ведомстве общину Romuva расценили как религиозное сообщество, занимающееся сохранением этнической культуры, являющееся важной частью литовской культурной и религиозной жизни.
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