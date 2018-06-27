Ежегодно Латвия прирастает тысячью гастарбайтеров, в основном из Украины

Об этом сообщают Delfi со ссылкой на латвийские СМИ.

Белоруссии и Индия и Китай. Если в январе 2016 года было выдано 3596 разрешений на работу, то в январе 2017-го — уже 4400, а в январе этого года — 55446. В основном в Латвию стягиваются гастарбайтеры из Украины России , хотя есть и представители таких стран как Филиппины

«Несмотря на то, что в Латвии есть внутренние резервы рабочей силы, гастарбайтеров становится все больше», — заявила изданию глава замдиректора Департамента политики рынка труда при Министерстве благосостояния Илзе Звидриня.

По ее словам, на данный момент момент в стране имеется 19 500 вакансий, что в два раза больше, чем годом ранее. При этом около трети безработных латвийцев сидят без работы более года.

При этом в Риге лишь чуть более трети вакансий заполняется в течение месяца — в 66% случаев поиски подходящих работников занимают более длительное время, рассказала Звидриня.

В начале 2018 года латвийское правительство утвердило разработанный Минэкономики перечень профессий, по которым прогнозируется значительный дефицит рабочей силы и разрешено привлекать работников из других стран. Это 237 профессий в таких областях, как наука, физика, химия, математика, статистика, ИКТ, обрабатывающая промышленность, электротехника, строительство, финансовый анализ, управление рыболовецкими судами, самолетами и др.

При этом медиков исключили из списка после переговоров с организациями латвийских медработников.