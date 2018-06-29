В Брянске прошел патриотический фестиваль с участием юнармейцев

На торжественном митинге «Пусть живет партизанское братство», 60 детей произнесли юнармейскую клятву и пополнили ряды патриотического движения.

Белоруссии, Молдовы, Латвии, Литвы, Сегодня в Брянске в рамках Международного патриотического фестиваля «Партизанскими тропами Брянщины» прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню партизан и подпольщиков, отмечаемого 29 июня. В Брянск прибыли делегации из регионов России Эстонии , городов и районов Брянской области , чтобы отдать дань героям Великой Отечественной войны.

В знак памяти и благодарности подвигу партизан и подпольщиков, отдавших жизни в борьбе за свободу и независимость Родины, венок к Вечному огню памятника Воинам и партизанам возложили губернатор Брянской области Александр Богомаз , председатель региональной областной Думы Владимир Попков и многие другие официальные лица.

В церемонии возложения приняли участие руководитель Аппарата Главного штаба «Юнармии» олимпийская чемпионка Елена Слесаренко и начальник областного штаба военно-патриотического движения Герой России Александр Постоялко.

На торжественном митинге «Пусть живет партизанское братство» 60 детей произнесли юнармейскую клятву и пополнили ряды движения. Всего в мероприятиях приняли участие 200 юнармейцев.