В Брянске прошел патриотический фестиваль с участием юнармейцев 

На торжественном митинге «Пусть живет партизанское братство», 60 детей произнесли юнармейскую клятву и пополнили ряды патриотического движения.
Сегодня в Брянске в рамках Международного патриотического фестиваля «Партизанскими тропами Брянщины» прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню партизан и подпольщиков, отмечаемого 29 июня. В Брянск прибыли делегации из регионов России, Белоруссии, Молдовы, Латвии, Литвы, Эстонии, городов и районов Брянской области, чтобы отдать дань героям Великой Отечественной войны.
В знак памяти и благодарности подвигу партизан и подпольщиков, отдавших жизни в борьбе за свободу и независимость Родины, венок к Вечному огню памятника Воинам и партизанам возложили губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель региональной областной Думы Владимир Попков и многие другие официальные лица.
В церемонии возложения приняли участие руководитель Аппарата Главного штаба «Юнармии» олимпийская чемпионка Елена Слесаренко и начальник областного штаба военно-патриотического движения Герой России Александр Постоялко.
На торжественном митинге «Пусть живет партизанское братство» 60 детей произнесли юнармейскую клятву и пополнили ряды движения. Всего в мероприятиях приняли участие 200 юнармейцев.