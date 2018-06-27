Ещё
Маленькая Литва, оказывается, невероятно красивая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Маленькая Литва, оказывается, невероятно красивая 

Bigpicture.ru 27 июня 2018
Фото: Bigpicture.ru
Фотограф Мартинас Чаревичус (Martynas Charevičius) из Вильнюса очень любит свою маленькую, но гордую страну. Про Литву знают меньше, чем про соседние Латвию и Эстонию, а в Вильнюсе не так уж много туристов. Но Мартинас уверен, что на его родине много интересных и красивых мест, которые обязательно стоит посетить. Он специализируется на фотосъемке автомобилей, а также фотографирует с квадрокоптера городские и сельские виды, автомобильные развязки и архитектуру. Чаревичус предпочитает снимать на рассвете или во время «золотого часа», когда свет особенно хорош.
Покажем 25 невероятно красивых видов Литвы, сделанных с помощью квадрокоптера.
Источник: 121clicks
Bigpicture.ru: последние новости
«Пожалуйста, приготовьте для меня жареную курочку»: заблокированные в таиландской пещере дети написали письма домой 10 тысяч адептов — из России: в Японии казнили лидера крупной террористической секты «Религия для элит» 18 часов в облаках: как пережить самый долгий рейс в мире
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили1
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой6
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»74
На Украину надвигается катастрофа355
Первые дети выведены из тайской пещеры69
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение