Маленькая Литва, оказывается, невероятно красивая 

Фотограф Мартинас Чаревичус (Martynas Charevičius) из Вильнюса очень любит свою маленькую, но гордую страну. Про Литву знают меньше, чем про соседние Латвию и Эстонию, а в Вильнюсе не так уж много туристов. Но Мартинас уверен, что на его родине много интересных и красивых мест, которые обязательно стоит посетить. Он специализируется на фотосъемке автомобилей, а также фотографирует с квадрокоптера городские и сельские виды, автомобильные развязки и архитектуру. Чаревичус предпочитает снимать на рассвете или во время «золотого часа», когда свет особенно хорош.
Покажем 25 невероятно красивых видов Литвы, сделанных с помощью квадрокоптера.
Источник: 121clicks