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В литовском Каунасе обнаружили горшок с ценными артефактами
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В литовском Каунасе обнаружили горшок с ценными артефактами 

ТК «Звезда» 27 июня 2018
Фото: ТК «Звезда»
Находка возможно относится к периоду правления польского короля и великого князя литовского Сигизмунда Августа в XVI веке.
В литовском Каунасе во время реконструкции аллеи Лайсвес рабочие нашли горшок, в котором находилось свыше 350 древних монет. Об этом сообщает Sputnik Литва.
В местную полицию сообщение о находке поступило 25 июня. По информации правоохранителей, в горшке были монеты зеленого цвета и глиняные детали.
На глубине свыше полутора метров обнаружены 219 маленьких монет и 137 большого размера. Всего найдено 356 монет, на которых можно прочитать надпись «1566».
По словам представителей каунасского департамента культурного наследия, находка возможно относится к периоду правления польского короля и великого князя литовского Сигизмунда Августа в XVI веке.
Найденные артефакты передадут представителям Департамента культурного наследия Литвы. Позднее их собираются отправить в Военный музей Витаутаса Великого.
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