Удостоверения участника Второй мировой войны в Латвии приравняют советских солдатов к эсэсовцам

С 1 августа в Латвии начнётся выдача удостоверений участника Второй мировой войны, позволяющего ветеранам получать пособия и льготы от местного самоуправления. Об этом сообщило агентство LETA.

Заявку на получение удостоверения и значка ветеранам следует подать в Управление по делам гражданства и миграции. Фотография должна быть сделана не ранее трёх месяцев до регистрации заявки. Вопрос о предоставлении социальных гарантий участникам Второй мировой войны может принять любое самоуправление, исходя из возможностей своего бюджета.

При этом ранее сейм страны принял закон, который приравнивает эсэсовцев Латышского легиона к советским солдатам, отмечают эксперты. Участниками Второй мировой войны в республике депутаты признали тех, кто воевал как против нацистской Германии , так и СССР. Латышский легион СС, участвующий в сражениях против советских солдат, в стране называют «борцами за свободу». Значки участника Второй мировой войны не положены только бывшим членам национал-социалистической партии Германии, гестаповцам и сотрудникам КГБ.

В декабре прошлого года Совет Федерации России призвал парламенты стран Евросоюза решительно осудить латвийский закон «О статусе участника Второй мировой войны». «Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации глубоко обеспокоен принятием Сеймом Латвийской Республики Закона „О статусе участника Второй мировой войны“, в котором статус участника Второй мировой войны присваивается как военнослужащим Советской армии и стран антигитлеровской коалиции, так и воевавшим на стороне нацистской Германии», — говорилось в заявлении верхней палаты парламента.

Однако этим документом латвийские политики ставят задачу «примирить» эсэсовцев с советскими ветеранами. С идеей внедрения данного законопроекта выступал председатель Комиссии сейма по сплочённости общества Илмар Латковскис ещё в 2012 году. До этого подобная инициатива звучала в 1990-е годы от президента Латвии Гунтиса Улманиса. Он предлагал назвать днём примирения 16 марта — дату, в которую латвийские эсэсовцы сразились с войсками СССР в 1994 году.

В связи с этим многие советские ветераны, проживающие в Латвии, откажутся от удостоверений участников Второй мировой войны, считают эксперты.