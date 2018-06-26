Ещё
Удостоверения участника Второй мировой войны в Латвии приравняют советских солдатов к эсэсовцам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Удостоверения участника Второй мировой войны в Латвии приравняют советских солдатов к эсэсовцам 

Парламентская газета 26 июня 2018
Фото: Парламентская газета
С 1 августа в Латвии начнётся выдача удостоверений участника Второй мировой войны, позволяющего ветеранам получать пособия и льготы от местного самоуправления. Об этом сообщило агентство LETA.
Заявку на получение удостоверения и значка ветеранам следует подать в Управление по делам гражданства и миграции. Фотография должна быть сделана не ранее трёх месяцев до регистрации заявки. Вопрос о предоставлении социальных гарантий участникам Второй мировой войны может принять любое самоуправление, исходя из возможностей своего бюджета.
При этом ранее сейм страны принял закон, который приравнивает эсэсовцев Латышского легиона к советским солдатам, отмечают эксперты. Участниками Второй мировой войны в республике депутаты признали тех, кто воевал как против нацистской Германии, так и СССР. Латышский легион СС, участвующий в сражениях против советских солдат, в стране называют «борцами за свободу». Значки участника Второй мировой войны не положены только бывшим членам национал-социалистической партии Германии, гестаповцам и сотрудникам КГБ.
В декабре прошлого года Совет Федерации России призвал парламенты стран Евросоюза решительно осудить латвийский закон «О статусе участника Второй мировой войны». «Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации глубоко обеспокоен принятием Сеймом Латвийской Республики Закона „О статусе участника Второй мировой войны“, в котором статус участника Второй мировой войны присваивается как военнослужащим Советской армии и стран антигитлеровской коалиции, так и воевавшим на стороне нацистской Германии», — говорилось в заявлении верхней палаты парламента.
Однако этим документом латвийские политики ставят задачу «примирить» эсэсовцев с советскими ветеранами. С идеей внедрения данного законопроекта выступал председатель Комиссии сейма по сплочённости общества Илмар Латковскис ещё в 2012 году. До этого подобная инициатива звучала в 1990-е годы от президента Латвии Гунтиса Улманиса. Он предлагал назвать днём примирения 16 марта — дату, в которую латвийские эсэсовцы сразились с войсками СССР в 1994 году.
В связи с этим многие советские ветераны, проживающие в Латвии, откажутся от удостоверений участников Второй мировой войны, считают эксперты.
Парламентская газета: последние новости
В Риге подписан договор о культурном сотрудничестве стран Балтии Президент Латвии запретил русский язык в частных вузах В Госдуму внесен проект об упрощении поездок жителей из РФ и Латвии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили1
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой6
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»74
На Украину надвигается катастрофа355
Первые дети выведены из тайской пещеры69
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение