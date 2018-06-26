Пассажиропоток аэропорта Рига вырос на 19%

Так, Рижский аэропорт в январе-мае 2018 года всего обслужил 2,56 млн человек (+19% к уровню января— мая 2017 года). В мае пассажиропоток составил 636 тыс. человек (+20,5% к уровню мая 2017-го), в апреле он вырос на 16,3%.

В отчетном периоде также обслужено на 45,2% больше грузов — 12,089 тыс. т, и этот тоннаж составляет половину от всего объема грузов обработанных в аэропортах в Балтии за пять месяцев этого года.

Хельсинки. Число рейсов выросло на 16,2%, до 32,367 тыс., а количество трансферных и транзитных пассажиров за пять месяцев увеличилось на 19,2%, составив 28% от общего числа пассажиров. Наиболее популярными маршрутами в этом году стали Лондон, Москва