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Пассажиропоток аэропорта Рига вырос на 19%
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Пассажиропоток аэропорта Рига вырос на 19% 

РЖД-Партнер 26 июня 2018
Фото: РЖД-Партнер
Так, Рижский аэропорт в январе-мае 2018 года всего обслужил 2,56 млн человек (+19% к уровню января— мая 2017 года). В мае пассажиропоток составил 636 тыс. человек (+20,5% к уровню мая 2017-го), в апреле он вырос на 16,3%.
В отчетном периоде также обслужено на 45,2% больше грузов — 12,089 тыс. т, и этот тоннаж составляет половину от всего объема грузов обработанных в аэропортах в Балтии за пять месяцев этого года.
Число рейсов выросло на 16,2%, до 32,367 тыс., а количество трансферных и транзитных пассажиров за пять месяцев увеличилось на 19,2%, составив 28% от общего числа пассажиров. Наиболее популярными маршрутами в этом году стали Лондон, Москва и Хельсинки.
Отмечается, что восточно-европейских и скандинавских регионах авиация переживает расцвет, и аэропорты Риги, Таллина, Вильнюса, Варшавы, Хельсинки, Братиславы, Будапешта и Любляны являются одними из самых быстрорастущих в сегменте.
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