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Депутат в Литве пожаловался на мультфильм на русском языке
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Депутат в Литве пожаловался на мультфильм на русском языке 

Газета.Ru 30 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Член парламентской фракции «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас пожаловался в госкомиссию по языку из-за показа мультфильма на русском языке без субтитров. Об этом сообщает Delfi.
По его словам, сеть кинотеатров Forum Cinemas показывало мультфильм «Два хвоста» только на русском языке без литовских субтитров.
Он также добавил, что попросил госкомиссию по языку оценить действия Forum Cinemas.
Касчюнас подчеркнул, что показ мультфильма на русском языке является недопустимым и нарушает законы Литвы.
Ранее сообщалось, что Россия введет ответные санкции против Литвы.
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