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Литовскому депутату запретили называть концерн MG Baltic «преступной группировкой»
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Литовскому депутату запретили называть концерн MG Baltic «преступной группировкой» 

Парламентская газета 26 июня 2018
Фото: Парламентская газета
Литовский суд запретил председателю комитета сейма по национальной безопасности и обороне Витаутасу Бакасу называть концерн MG Baltic «организованной преступной группировкой».
Предприятие подало в суд на депутата из-за его публичных заявлений после проведения парламентского расследования. Ранее законодатели выявили преступное влияние MG Baltic как на политическую систему страны, так и на решение самого сейма. При этом следствие и суд не нашли подтверждения сделанных депутатами выводов.
Кроме того, Витаутасу Бакасу запрещено утверждать, якобы концерн нанёс государству урон на 500 миллионов евро. Именно эту сумму предприятие выиграло в нескольких конкурсах подряд. В сейме считают, что в этот период руководители MG Baltic давали взятки депутатам.
Вильнюсский окружной суд встал на сторону концерта, постановив, что подобные заявления Бакаса нарушают презумпцию невиновности.
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