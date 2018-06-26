Литовскому депутату запретили называть концерн MG Baltic «преступной группировкой»

Литовский суд запретил председателю комитета сейма по национальной безопасности и обороне Витаутасу Бакасу называть концерн MG Baltic «организованной преступной группировкой».

Предприятие подало в суд на депутата из-за его публичных заявлений после проведения парламентского расследования. Ранее законодатели выявили преступное влияние MG Baltic как на политическую систему страны, так и на решение самого сейма. При этом следствие и суд не нашли подтверждения сделанных депутатами выводов.

Кроме того, Витаутасу Бакасу запрещено утверждать, якобы концерн нанёс государству урон на 500 миллионов евро. Именно эту сумму предприятие выиграло в нескольких конкурсах подряд. В сейме считают, что в этот период руководители MG Baltic давали взятки депутатам.

Вильнюсский окружной суд встал на сторону концерта, постановив, что подобные заявления Бакаса нарушают презумпцию невиновности.