Иностранные болельщики пытались попасть в Европу через Россию 

Попытка незаконного пересечения Государственной границы России с Эстонией была пресечена в Кингисеппском районе Ленинградской области 25 июня. Сотрудники погрануправления ФСБ задержали за нарушение пограничного режима трех нигерийских мужчин в возрасте 20, 25 и 27 лет. При себе у граждан Нигерии были паспорта болельщиков, с помощью которых они смогли въехать в Россию. Мужчины были доставлены в 129 отделение полиции в поселке Парусинка под Ивангородом, где находится один из пограничных пунктов с Эстонией.
На трех граждан Нигерии были составлены административные протоколы по части 3 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за нарушение пограничного режима иностранцами, совершенное в Санкт-Петербурге либо в Ленинградской области. Согласно ей, нарушители вынуждены заплатить штраф в размере до 7 тысяч рублей. Кроме того, их ожидает депортация из страны на время чемпионата.
Это уже не первый случай незаконного проникновения на территорию ЕС иностранными гражданами с помощью паспортов болельщиков. Накануне латвийские пограничники задержали трех сенегальцев за нарушение территориальной границы. Страны ЕС выразили обеспокоенность тем, что большое количество паспортов болельщиков получены гражданами из Ирана, Египта, Марокко и Туниса.