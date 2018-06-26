В Таллине установили табличку в честь полковника «Ваффен СС» в 77 годовщину начала ВОВ

22 июня, в день 77 годовщины начала Великой Отечественной войны, в столице Эстонии Таллине была установлена памятная табличка по случаю 110-летия со дня рождения полковника «Ваффен СС» Альфонса Ребане, известного тем, что он возглавлял карательные операции против мирного населения на оккупированных фашистами территориях.

«Обращает на себя внимание особый цинизм устроителей этого позорного мероприятия, приурочивших его к годовщине начала Великой Отечественной войны. Ведь иначе как глумлением над памятью миллионов павших в борьбе с «коричневой чумой» такую вызывающую акцию не назовешь», — заявляют в ведомстве.

Министерство подчеркивает разочаровывающую позицию руководства страны, дистанцировавшегося от этой таблички, но не осудившего её установку.

«Считаем такой подход неприемлемым. Призываем профильные международные структуры оказать воздействие на Таллин с тем, чтобы положить конец откровенной пропаганде неофашизма в Эстонии», — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее сотрудники правозащитного центра «Китеж» в Эстонии узнали, что военнослужащих одной из местных воинских частей заставляли во время марша распевать песню «Лесных братьев» с призывами убивать русских.