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В Таллине установили табличку в честь полковника «Ваффен СС» в 77 годовщину начала ВОВ
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В Таллине установили табличку в честь полковника «Ваффен СС» в 77 годовщину начала ВОВ 

Свободная пресса 26 июня 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
22 июня, в день 77 годовщины начала Великой Отечественной войны, в столице Эстонии Таллине была установлена памятная табличка по случаю 110-летия со дня рождения полковника «Ваффен СС» Альфонса Ребане, известного тем, что он возглавлял карательные операции против мирного населения на оккупированных фашистами территориях.
Новость об этом вызвала возмущение в Министерстве иностранных дел России.
«Обращает на себя внимание особый цинизм устроителей этого позорного мероприятия, приурочивших его к годовщине начала Великой Отечественной войны. Ведь иначе как глумлением над памятью миллионов павших в борьбе с «коричневой чумой» такую вызывающую акцию не назовешь», — заявляют в ведомстве.
Министерство подчеркивает разочаровывающую позицию руководства страны, дистанцировавшегося от этой таблички, но не осудившего её установку.
«Считаем такой подход неприемлемым. Призываем профильные международные структуры оказать воздействие на Таллин с тем, чтобы положить конец откровенной пропаганде неофашизма в Эстонии», — говорится в сообщении МИД РФ.
Ранее сотрудники правозащитного центра «Китеж» в Эстонии узнали, что военнослужащих одной из местных воинских частей заставляли во время марша распевать песню «Лесных братьев» с призывами убивать русских.
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